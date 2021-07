(VIDEO) Aplicación pone a la venta a más de 80 mujeres musulmanas en la India

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Una controversia se ha desatado en la India luego de que unas 80 mujeres musulmanas fueran puesta a la venta a través de una aplicación denominada “Sulli”, hecho ocurrido luego de que las féminas participaran en un supuesto foro de persecución de musulmanes en la India.

La estudiante Afreen Fatima, de 23 años de edad, denunció que el pasado 4 de julio en horas de la noche, luego de finalizar el foro de forma virtual, su teléfono no paraba de sonar debido a que su imagen había aparecido en internet indicando que estaba a la venta en una subasta en línea.

Asimismo, Fatima denunció que al igual que ella más de 80 fotos de mujeres aparecían en la venta denominada “Ofertas de Sulli”, la cual fue realizada sin el consentimiento de las afectadas.

En tanto, los creadores de la referida plataforma ofrecieron a las víctimas la oportunidad de poder entablar un reclamo sobre la denominada “Sulli”, un término empleado de forma despectiva para llamar a las mujeres musulmanas.

Fatima contó que tuvo que cerrar sus redes sociales, debido a que recibió innumerables mensajes por parte de usuarios.

“Esa noche cerré mi Twitter, no le respondí a quienes me enviaron mensajes, no tenía fuerzas para escribirles”, contó la estudiante, durante una entrevista con Al Jazeera.

Un caso similar ocurrió en la ciudad de Nueva York, a miles de kilómetros de distancia, donde otra joven identificada como Hiba Beg, de 25 años de edad, también descubrió que su foto aparecía en un perfil de una subasta virtual en “ofertas de Sulli”.

Según las informaciones en torno al caso, Beg es una estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Columbia, quien también resultó afectada por el tema del sentimiento de odio hacia los musulmanes.

De su parte la empresa GitHub, sitio web que aloja la aplicación, informó que procedió a eliminar el producto de su plataforma tras las quejas y mensajes de indignación del público en general.

“Hemos tomado la decisión de suspender las cuentas de usuarios luego de una investigación y de informes sobre la actividad, los cuales violan nuestras políticas”, dijo GitHub.

I was on Al Jazeera @AJEnglish in conversation with @DareenAG about the #SulliDeals hate crime of targeting Muslim women. 1/2 pic.twitter.com/schbyD4kjh

— Fatima Khan (@khanthefatima) July 11, 2021