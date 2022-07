(VIDEO) Aplazan para el miércoles conocimiento de coerción ucraniana acusada de torturar expareja 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de la medida de coerción en contra de una mujer de origen ucraniano, acusada de tortura y barbarie contra su expareja.

El tribunal decidió acoger el pedimento de la barra de defensa de la imputada, identificada como Natalya Kasianova, de 36 años de edad, quien supuestamente se asoció con un recluso, nombrado como Michael Jaironel Castillo y el hoy prófugo, Luis Vargas, para comerte la agresión a Miguel Ángel Linares, de 21 años de edad.

El joven, según el médico legista, presenta traumas contusos con edema periorbitaria derecha, acompañado de hemorragia conjuntiva en ojo derecho, excoriaciones en vías de cicatrizaciones en ambos codos en región facial, herida en las vías de cicatrización en muslo derecho.

Linares, quien al momento de ser abordado por la prensa no precisó el tiempo que llevaba de relación con la encartada, indicó que esta tenía unos celos enfermizos y que ante la situación incontrolable, decidió ponerle fin.

“Yo estaba con ella, al pasar el tiempo todo cambió, me celaba hasta con la televisión y ni con mi mamá me quería dejar hablar, entonces tomé la decisión de dejarla”, manifestó el joven medio perturbado, asegurando que de saber que la ucraniana tenía esos problemas no hubiese mantenido una relación.

Ramón Polonia, abogado de la víctima, dijo estar confiado en la justicia y que la agresora pague por los daños causados.

Explicó que la audiencia fue aplazada a solicitud de los abogados de la denunciada, para tomar conocimiento del expediente de solicitud de coerción.

Julio César Gómez, defensa técnica de la acusada, dijo que su cliente estaba amordazada en los videos que circulan en las redes sociales, y que esta se querelló contra esas personas.

El jurista, aseguró que el proceso se encuentra en etapa de investigación, por tanto, se reservó los detalles.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra la implicada, por considerar que corre peligro de fuga por tener suficientes arraigos económicos y sociales.

De acuerdo al expediente de solicitud de coerción, el hecho se produjo en momentos en que Linares acudió a una cita que le hizo la imputada para supuestamente conversar sobre la relación que tenían desde hace aproximadamente tres meses y que habían terminado hace varias semanas por los maltratos físicos y psicológicos a los cuales era sometido la mujer.

