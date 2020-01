(VIDEO) Aplazan nuevamente medida de coerción hombre acusado de herir varias personas en Cotuí

View this post on Instagram

Aplazan nuevamente medida de coerción hombre acusado de herir varias personas en Cotuí EL NUEVO DIARIO, COTUÍ – El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, aplazó nuevamente para el próximo lunes el conocimiento de medida de coerción, en contra de un hombre acusado de herir varias personas en un centro de bebidas alcohólicas. El imputado fue identificado como José García Mena alias Ambiorix, La audiencia fue aplazada a los fines de sustituir el abogado de una de los involucrados en el incidente, según los abogados a cargo del proceso, quienes agregaron que la defensa habría solicitado un aplazamiento para la colección de presupuestos, pedido este que le fue negado por el juez de la sala. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord