(VIDEO) Aplazan coerción de mujer que rompió cristales de su expareja en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El juez Julio César Araujo, de la Sala de Atención Permanente, aplazó para el próximo miércoles a las 9:00 de la mañana la audiencia contra Katerine Báez, quien está siendo acusada de romper los cristales del vehículo de su expareja y luego atacarlo a pedradas en un hecho ocurrido en Hato del Yaque, Santiago.

La joven, de 24 años, enfrenta cargos por incurrir en violencia intrafamiliar agravada contra Yunior Paulino Peralta Torres, de 33 años.

El abogado representante de la víctima, Deivy Infante, aseveró: “El MP pide presión, la parte querellante pide prisión, nosotros por su lado vamos a pedir presentación periódica porque entendemos que es un caso que ha sido muy sonoro, es un caso que no hay un certificado médico, es un caso que no se vio la vida en peligro de la víctima, es un caso no hay sangre, o sea, no amerita la prisión preventiva que pide el MP”.

Sobre el caso

El arresto de la mujer se produjo la mañana del viernes, en virtud de la orden judicial 08762-2022, que la Fiscalía tramitó en el citado tribunal.

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, presentó cargos contra la mujer por violación al artículo 309-2-3, literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, que establece sanciones por la violencia intrafamiliar agravada, ejercida contra su expareja.

Solicitud de coerción

La instancia de solicitud de medidas de coerción efectuada por las autoridades de la Fiscalía de Santiago, detalla que la víctima notó que la imputada lo perseguía, pero no pudo avanzar, ya que se le atravesó en el camino; tomó en sus manos una piedra y procedió a destruirle todos los cristales del vehículo, una yipeta CRV, color negro, año 2016.

Además de las pruebas materiales, la Fiscalía depositó el informe psicológico que especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), practicaron a la víctima, y en donde se revela que ha sufrido agresión física, verbal, emocional y psicológica.

La investigación establece que la mujer había ejercido violencia en contra del hombre, pero esta es la primera denuncia de la víctima ante las autoridades. No obstante, la Fiscalía estableció que los riesgos son altos por lo cual el Ministerio Público actuó de inmediato para evitar consecuencias mayores.

