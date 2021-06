(VIDEO) Aplazan medida de coerción contra regidor Bienvenido Cabral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El juez de Atención Permanente de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, Leomar Cruz Quezada, aplazó este jueves por tercera ocasión el conocimiento de medida de coerción contra el regidor del distrito municipal de San Luis, Bienvenido Cabral (Biembo).

El aplazamiento fue hecho para el próximo lunes a la 2:00 pm, debido que las personas afectadas no se presentaron a dicha audiencia y solo fueron asistidas por su abogado. El el regidor es acusado de tentativa de homicidio en un desalojo que se llevó acabo en el sector la Rusa, de San Luis, donde dos personas resultaron heridas, pero la prueba balística da negativo.

Decenas de comunitarios y autoridades se presentaron en solidaridad en la Fiscalía, donde piquetearon desde tempranas horas de este jueves y exigían la puesta en libertad del regidor.

En tanto, que el alcalde del distrito municipal de San Luis, Rodolfo Valera dijo que se presentó en apoyo moral al regidor Bienvenido Cabral, quien es miembro de este ayuntamiento y aseguró que cuando ocurrieron los hechos el regidor no se encontraba en el lugar.

Valera dijo que bajo ningún concepto permitiría un vertedero en San Luis, “nosotros como autoridad local estamos convencido de un pueblo que no quiere vertedero ya que esto le puede traer consecuencia en un futuro, ni mucho menos sea realizado un estudio, este proyecto no cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader y el alcalde Manuel Jiménez no puede imponer nada en un territorio en el cual no es el alcalde”.

De igual manera, el diputado Heriberto Aracena señaló que el único delito que ha hecho el regidor es defender su pueblo ya que fue uno de las personas que iniciaron esa lucha contra ese vertedero.

Hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Mirian German Brito para que fiscales no jueguen con la inocencia de los seres humanos, indicó que “esta Fiscalía de la provincia de Santo Domingo es una de la más corrupta del país sin temor a equivocarme”.

Aracena aseguró que Manuel Jiménez es responsable de lo que está pasando aquí ya que existe un entramado por el fiscal Wilson Diaz y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

