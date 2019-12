(VIDEO) Aplazan audiencia sobre denuncia interpuesta por hermana procurador contra Marino Zapete

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cuarta Sala Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva aplazó para el próximo 19 de este mes la audiencia sobre la demanda por difamación contra el periodista Marino Zapete, interpuesta por Maybeth Rodríguez, hermana del procurador general de la República, Jean Rodríguez.

El comunicador sostuvo al salir de la audiencia que “el juez determinó que ellos no nos habían notificado nada, él entendió que debía posponerse para el 19”.

Asimismo, manifestó que “cumplió con su deber” al realizar la denuncia.

Zapete fue demandado por difamación luego de que denunciara que Rodríguez supuestamente forma parte de una compañía que habría sido beneficiada por el Ministerio de Obras Públicas con el otorgamiento de contratos grado a grado, por más de mil millones de pesos.

El abogado de Rodríguez, José Martínez Hoepelman, manifestó que la hermana del funcionario “ha sido difamada de manera abusiva, siendo víctima de una campaña sistemática y despiadada de difamación, con la cual se le ha vulnerado su derecho al buen nombre y honra”.

Previo a la audiencia, Zapete sostuvo que “esto (la demanda) es una decisión política del gobierno”, al tiempo que indicó que “a mí me aplasta el poder, no la razón y la razón yo la tengo, porque esto no es un asunto personal, es un asunto del interés colectivo”.

Decenas de personas se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con el objetivo de expresar su respaldo al periodista.

