(VIDEO) Aparece joven reportada como desaparecida hace varios días en Cotuí

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Apareció aquí una joven que hace varios días fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Se trata de Yenifer Massiel Núñez, de 22 años, residente en el sector Pueblo Nuevo, quién según manifestaron sus familiares, se encontraba trabajando en una banca, ubicada en el sector Las Flores del referido municipio.

Núñez manifestó en exclusiva a este reportero que decidió irse de la zona por una deuda que tenía con el dueño de la banca en la que laboraba.

“Yo debía un dinero en la banca, entonces el domingo pasado me faltaron 4 mil pesos, y como el hombre (dueño banca) me había dicho que me iba a meter presa yo me fui porque me asusté”, indicó la joven.

La joven manifestó que está en la disposición de llegar a un acuerdo de pago con el hombre, a quien solamente identificó como Anderson. Núñez se encuentra actualmente con sus familiares.

Anuncios

Relacionado