(VIDEO) Anuncian mercado binacional de Pedernales abrirá este lunes

La alcaldía de Pedernales anunció este viernes que el próximo lunes abrirán el mercado binacional, al tiempo que pidieron mantener el distanciamiento social para evitar casos de contagios por Covid-19. “El mercado será trasladado a la puerta” aclarando que la frontera permanecerá cerrada se tomarán las medidas de lugar. #Elnuevodiariord