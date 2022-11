(VIDEO) Antonio Marte: “El que bebe en bares está tranquilo, a los delincuentes que los busquen en otra parte”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte, consideró que la prohibición temporal del consumo y venta de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo, desde las 12:00 de la medianoche hasta las 8:00 de la mañana, es una medida impopular que el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez debe revisar, en especial porque el comercio en el país no está para muchas cosas.

“El que va a un negocio a beberse un trago no es para ir a delinquir, quien anda delinquiendo es posible que no esté en la discoteca y porque está bebiendo está tranquilo. En las discotecas y bares no se habla de que hubo un accidente porque un delincuente hizo tal cosa, entonces creo que los delincuentes hay que buscarlos en otra parte”, expresó.

El senador fue entrevistado por los comunicadores Felito Rodríguez, José Padilla y Melvin Sena, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Yo creo que Chu debe revisar eso porque con la quiebra que tenemos los negocios, el comercio, que en estos momentos está esperando un diciembre, yo creo que esa medida él va a tener que revisarla porque el comercio no está para muchas cosas”, insistió.

Marte consideró que, en lugar de prohibir de forma temporal el comercio de bebidas alcohólicas, una medida que puede contribuir a haya menos criminales en las calles es la generación de miles de empleos

“Cuántos millones tenemos nosotros en los fondos de pensiones, qué hacemos con ese dinero, prestarlo a los multimillonarios para que se queden con los cuartos de nosotros y, sin embargo, yo tengo una idea. Vamos a sectorizar lo que tiene el gran Santo Domingo y vamos a hacer un levantamiento serio, qué le hace falta, en qué podemos invertir”, sugirió.

ARS

También el senador se refirió a la tan discutida Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y consideró que, aunque se está trabajando en un proyecto de modificación, la ley solo se le cambiará el año y quedará igual.

Debiera pasar lo que pasó en Chile con eso, no más AFP. Óyeme lo que los pacientes estamos pasando con ese relajo de que cuando usted llega a consulta el médico le dice yo no acepto seguro, usted me paga 4, 5, 6 mil pesos, ¿pero y el que no tiene los 6 mil pesos y está pagando seguro?, vaya negocio”, cuestionó.

Incluso, contó que recientemente se sorprendió de descubrir que el seguro del Senado que utiliza no tenía cobertura para unos análisis que debía realizarse y tuvo que pagar el costo completo de las pruebas.

“Si eso es a nosotros qué no será al país, entonces a eso hay que buscarle una solución y hay que buscarla urgentemente, esa ley hay que romperla”, sumó.

Relacionado