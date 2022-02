(VIDEO) Antonio Marte agradece a los Vincho Castillo por ser los precursores del muro fronterizo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte manifestó este domingo su agradecimiento a la familia Vincho Castillo, quien, según él, fueron los precursores de la verja fronteriza.

“Quiero reconocer públicamente, porque aquellos que no reconocen son malos agradecidos y no tienen memoria, esto es un pedido de antaño de los Vincho Castillo, ellos decían que había que hacer un muro para dividir la parte fronteriza, aquí la gente se burlaba de ellos, yo mismo no lo creía”, sostuvo Marte tras ser abordado por los periodistas al acto de inicio de la construcción de la verja fronteriza en Dajabón.

Además, agradeció a Dios por el mandatario de la República, Luis Abinader que entendió la necesidad de crear este muro.

“Esto es una necesidad nacional nosotros no sabíamos en dos o tres años donde íbamos a caer”, agregó el legislador.

