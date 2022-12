( VIDEO) Anthony Davis arrasa Washington con unos monstruosos 55 puntos y 17 rebotes

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Con una magnífica actuación de 55 puntos y 17 rebotes, Anthony Davis fue este domingo el comandante ideal de Los Angeles Lakers en su victoria en Washington frente a los Wizards (119-130).

El pívot, en un excelente estado de forma y que atraviesa su mejor momento desde la ‘burbuja’ de 2020, metió 22 de 30 en tiros de campo (2 de 3 en triples), estuvo perfecto desde la línea de personal (9 de 9) y sumó además una asistencia y 3 tapones.

Estos 55 puntos le sitúan con la segunda mejor actuación individual de lo que va de curso solo por detrás de los 59 tantos que consiguió Joel Embiid.

🔥 55 PTS (22/30 FGM)

🔥 17 REB

🔥 3 BLK@AntDavis23 went double-nickel to follow up his 44-point performance in his last game 🔥 pic.twitter.com/IjYfWN6DEa

