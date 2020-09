(VIDEO) Anthony Álvarez se abre paso en la música con “¿Ya no me bailas – Quien?”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Anthony Álvarez no para de soñar. Luego de alcanzar numerosas metas en el mundo de la actuación, retoma uno de sus anhelos, la música, de la mano de su primer sencillo “¿Ya no me bailas – Quien?”.

Compuesto por Henry González, el sencillo musical, cuenta con los arreglos musicales de Ray Hernández y está disponible en todas las plataformas digitales como la primera canción de Anthony en su faceta de cantante.

“La música para mí nació cuando tenía siete años, ponía los discos de Camilo Sesto quien todavía es uno de mis cantantes favoritos junto al primer salsero, Rubén Blades. Desde hace muchos años tratando de incursionar, pero no había podido debido a mis compromisos que abarcaban o una telenovela o una serie o película”, destacó el actor oriundo de La Vega.

Agradecido del resultado que está teniendo su carta de presentación musical, consideró que ahora la pandemia le dio la oportunidad de finalmente materializar ese deseo.

Anthony Álvarez se confesó salsero, siendo este su género favorito. “Soy fanático de los salseros también, por eso vamos a cantar salsa, porque es la música que me mueve. Siento que esa es la esencia de lo que quiero transmitir. Quiero mezclar en mi carrera una buena salsa romántica y baladas”, precisó.

El también cantante dijo que seguirá apostando a esta nueva etapa y logrando un espacio en la música. Proyecta presentar un álbum completo y seguir escalando poco a poco en la industria.

Anthony recuerda que su carrera en el arte la inició en La Vega, en un grupo que se formó con unos amigos que se llamó WAO y que duró varios años.

“Estoy muy contento con lo que viene. Ya hay buenas proyecciones y toda pinta que va a ir muy bien; la aceptación del público en tan poco tiempo con ‘“¿Ya no me bailas – Quien?’ ha sido maravilloso”, puntualizó.

Anthony Álvarez cuenta con una reconocida trayectoria en la industria del cine compartiendo proyectos con figuras como Salma Hayek y Zoe Saldaña, entre otros. Recientemente se coronó como Mejor Actor en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de América por su protagónico en la cinta dominicana “El closet”. Este es el quinto premio en esta categoría que recibe por esta película.