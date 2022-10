(VIDEO) ANSORDO aboga porque Estado dominicano garantice intérpretes a su comunidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (ANSORDO), Pablo Taveras, manifestó que el Estado ha apoyado hasta el momento la educación básica de las personas sordas, sin embargo, la comunidad aún no tendría acceso a la universidad porque un número importante de personas con problemas auditivos no tienen recursos para pagar un intérprete.

Consideró que es un problema que el Estado no garantice intérpretes porque los sordos, cuando terminan la escuela, deben quedarse en casa o buscar un empleo en empresas que generalmente exigen títulos de grado u hojas de vida con experiencia, razón por la que muchos son rechazados.

“Esto es un inconveniente para la comunidad, entonces el Ministerio de Trabajo, escuela laborales deberían de pensar en que las personas sordas tiene una barrera para la educación y no pasa desapercibido, no solamente centrarse en que ya lo hicimos bachiller, no, también hay que hacerlo en la universidad, esto es un desafío que tenemos.

Taveras fue entrevistado por Kerkdenny Medina, en el programa “SEG Revista”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que actualmente hay algunos sordos que no reciben recursos del Estado y con su trabajo pagan sus propios intérpretes, sin embargo, eso resulta un tanto difícil de sostener, por lo que quieren que el Estado sea el que garantice tales recursos.

“La comunicación es difícil, es una barrera, tampoco saben algunas veces cómo encontrar intérpretes, me refiero a los sordos de distintas provincias, porque no existe un directorio de intérpretes por ejemplo, entonces no tenemos esto tampoco y seguimos teniendo estas dificultades”, expresó.

ANSORDO

Taveras puntualizó que el objetivo de ANSORDO es luchar y velar por los derechos de las personas que conforman la comunidad, y que se elimine la discriminación para lograr una verdadera inclusión de los sordos.

Destacó que han tenido varias conquistas, pero aún queda mucho por hacer, como lograr la aprobación del proyecto de ley de lengua de señas, el cual ha sido depositado en el Congreso Nacional en distintas ocasiones desde el 2014.

Expuso que han logrado algunos avances en materia de educación y el mercado laboral, y aseguró que con la aprobación de este proyecto, el cual considera que tiene gran poder, van a lograr tener una verdadera accesibilidad.

