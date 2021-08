(VIDEO) ANPA dice por Ganadería no estar dirigida por veterinarios no se ha controlado peste porcina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. -El presidente de la Asociación de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Danilo Severino, dijo este jueves que la Dirección de Ganadería no está siendo dirigida por médicos veterinarios, asegurando que la misma “es dirigida por ganaderos como si fuera un botín político”.

Dijo además, que “esto no pude seguir, ya que por Ganadería estar dirigida por ganaderos y no por los técnicos especializados, aún no se puede controlar la Peste Porcina África”.

Calificó esa acción de penosa “ya que las personas que saben son los médicos veterinarios, y el Gobierno cuenta con médico veterinario preparados. Que lo pongan ya que ganadería se repartió como un botín político”.

Aseguró que “el problema no es comer cerdo, es resolver el problema que ahora mismo le va a causar pérdida millonaria a nuestros pequeños criadores de cerdo”.

Expresó que lo primero que tiene que hacer el ministro de Agricultura, Limber Cruz, “es reponer a nuestros profesionales cancelado, ya que esto se resuelve es con los técnicos del Ministerio y los técnicos del Banco Agrícola, como ocurrió en el 1979, con los encargados de áreas y todo el personal, solo así se puede enfrentar el problema, hay que unificar todo el sector responsable”.

Responsabilizó al ministro de Agricultura “de lo que está pasando y de lo que pueda pasar porque él es el jefe del sector agropecuario y es el quién tiene que poner la casa en orden”.

