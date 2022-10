(VIDEO) Anny Mambrú cree “alarmante” cifra de adolescentes abusadas sexualmente en RD; apela por más educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gastroenteróloga y política Anny Mambrú manifestó este miércoles preocupación por la “alarmante” cifra de adolescentes dominicanas que han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas, 65% según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y sostuvo que la educación y los padres juegan un papel fundamental para disminuir ese número.

Reparó en que los datos presentados ayer por la Unicef, en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Niña, hablarían del esfuerzo que deben hacer todas las instituciones que inciden en los temas de los niños, niñas y adolescentes en el país, incluyendo, el Ministerio de la Educación.

“Yo siempre he hablado de lo que es el nivel educacional señores, un país bien educado va a tener menores tasas de delincuencia, de niñas casadas a temprana edad, de embarazos a destiempo y realmente los padres juegan un papel sumamente importante”, expresó.

Mambrú emitió sus consideraciones junto al abogado Jesús Colón, en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que la mayoría de estos casos de abuso sexual son cometidos por personas cercanas a las víctimas como amigos, tíos, e incluso padres, por lo que abogó también porque se concientice a los menores de edad sobre lo que sería un contacto sexual inapropiado y lo que puede constituirse como una amenaza en ese sentido.

“Tenemos que aunar esfuerzos para concientizar a los niños de que no se dejen tocar y ese es un tema del que a veces los padres tienen miedo de hablar con sus hijos. Yo sé que el nivel educacional a muchos padres no les permite llegar hasta ahí, todavía está el tabú de que yo no debo hablar con mis hijos de temas sexuales”, expuso.

Puntualizó que los padres son los que están llamados a sentarse con sus hijos y hablar con ellos sobre los temas de la sexualidad humana y el valor que deben darle a su cuerpo.

