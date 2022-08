(VIDEO) Aníbal Díaz: “La gente se hartó de que robaran en los ojos nuestros”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado por la circunscripción número tres del Distrito Nacional, Aníbal Díaz, afirmó este martes, que la sociedad dominicana se hartó que el Gobierno pasado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), robara de manera pública.

“Es una manera de verlo en base a la métrica del libro peledeísta de la acumulación fraudulenta de los recursos públicos. La gente se hartó de que robaran en los ojos nuestros, desde esa perspectiva tenemos poco que robar y exhibir”, dijo.

El congresista, explicó que esta ha sido una de las impronta que ha dado el presidente de la República Luis Abinader, de hacer gobierno decente, comprometiéndose de manera clara coherente.

“Hoy tenemos un gobierno distinto, que no roba, con un presidente que no es ciego ni sordo, un presidente que es sensible a las críticas, abierto a corregir cuando haya tomado decisiones inequívocas, pero también, que ha empeñado sus esfuerzos, que tiene amigos y compañeros, pero no socios”, agregó el diputado por el Partido Revolucionario Moderno.

En otro sentido, destacó que el Congreso Nacional está trabajando con el Código Penal, asegurado que este no puede pasar de este mandato.

“Aprobamos un código con 88 figuras jurídicas nuevas que fue aprobada por consenso, hay una diferencia de un aspecto de carácter constitucional y es el tema de la inviabilidad de la vida, obviamente tenemos que acogernos a la Constitución que establece que la vida es inviolable”, explicó Díaz.

Aseveró, que es cuestión de llegar a un acuerdo como sucedió con la Ley de Extinción de Dominio, pero esto ocurriría si fluye la sinergia propositiva.

