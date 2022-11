(VIDEO) Aníbal Díaz asegura “no nos vamos” hasta dejar todo resuelto en zonas afectadas por lluvias 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, afirmó este domingo que el Gobierno y todas las instituciones de socorro del Estado no se van de las zonas afectadas hasta no dejar todo revuelto.

Al conversar para El Nuevo Diario, el congresista explicó que con la acción no se busca populismo, pues tienen varios días dando respuesta y no están colocando imágenes de lo que hacen.

“Gracias al pueblo dominicano que en este momento de dificultad nos hemos unido todos, el Gobierno en función de los diferentes Ministerios, Obras Publicas la Alcaldía de la capital, el Ministerio de la Presidencia de la República, Salud Pública, el Plan Social de la Presidencia, la Caasd, todos estamos aquí desde hace tres días, no habíamos puesto fotos de la desigualdad, de la pobreza, porque no queremos hacer populismo. Y de aquí no nos vamos hasta dejar todo resuelto”, detalló.

El representante de la Circuscripción número 2 del Distrito Nacional habló al referirse a los operativos que realizan diversas entidades del Estado, tras las fuertes lluvias que generaron múltiples daños en la capital y la provincia Santo Domingo.

