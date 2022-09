(VIDEO) Ángela Carrasco: Vuelvo a mi país para saldar una deuda, crear mi Escuela de Teatro Musical

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cantante dominicana, Ángela Carrasco, anunció su emoción de poder realizar en su país uno de sus mayores sueños y una deuda que quiere cumplir, traer su Escuela de Teatro Musical, que ya se encuentra trabajando en eso, pero también el lanzamiento de un nuevo disco que grabó en “plena pandemia”.

“Aparte de un disco maravilloso que lo grabe en plena pandemia, encerrada en un estudio de grabación, yo pienso que tengo muchas cosas. Una de las más importantes es volver a mi país para hacer uno de los logros que yo más adoro, crear mi Escuela de Teatro Musical, eso lo pondremos aquí”, dijo emocionada.

Desde hace 15 años, Ángela Carrasco tiene una escuela en España donde da la oportunidad de preparar a grandes e importantes actores y cantantes que se han podido destacar y hasta obtener importantes preseas por su excelente trabajo.

“En España se ha dado muy bien todo esto, en mi escuela no solo en teatro sino como cantante, que han tenido la oportunidad de ganar Grammy, para mi es fenomenal”, puntualizó la también actriz que participó en obras como “Jesucristo Superstar” junto a Camilo Sesto.

Carrasco, al conversar con la prensa explicó, que el centro que quiere poner en el país impartirá actuación, baile, canto, teatro, catalogándolo como uno de los que ayudará al fortalecimiento de las artes en el país, una deuda que quiere cumplir.

En lo que concierne al Ministerio de Cultura, dijo que le encantaría recibir apoyo de la institución para trabajar de manera mutua, ya que aunque será una entidad privada, esta tendrá su fin en formar artistas que se puedan desenvolver en todas las áreas y puedan explotar su talento.

Tras la pregunta de si traerá un espectáculo, Carrasco sostuvo que desde su llegada se ha encontrado realizando algunas cosas y tiene algunos pendientes por hacer, ya que extrañaba estar en su país.

Su amistad con Charytin

La cantante dominicana residente en España, manifestó su emoción de poder reencontrarse con la rubia de América, Charytin Goico, en el país y recordó que siempre están en contacto reconfirmando su amistad de siempre.

“Charytin y yo comenzamos adolescentes, juntándonos con grandes artistas dominicanos e íbamos las dos juntas a todos los sitios. Pero cuando supe de esto, dije que era la manera mas bonita de verla porque siempre estamos en contacto, pero verla aquí me ha gustado mucho”, aseveró la cantante.

Dijo que le agrega muchísimo verla bien y compartir junto a ella sus logros y aseguró que leerá su libro “aunque ya dijo que no me mencionó, que ahí si es verdad que vamos a tener”.

Ángela Carrasco, resaltó las cualidades que Charytin Goico como artista, ha sabido engrandecerse, porque a diferencia de sus inicios, ha sabido explotar de manera positiva su talento, razón que le ha dado la oportunidad de ser reconocida a nivel mundial.

“Yo que conozco a Charytin desde siempre, veo que lo que ha hecho es aparte de seguir siendo bella, es engrandecer lo que fue ella, porque antes ella soltaba cositas, pero ahora es ella. Yo la conozco así”, explicó.

Carrasco estuvo presente en la presentación del libro “El tiempo pasa… ¡pero yo no!” de la rubia de América, Charityn Goico, en el marco del “Days To Shine”, que fue celebrado los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre, en El Embajador, A Royal Hideaway Hotel.

Hablar sobre su vida

La veterana artista explicó que en dado caso que tenga que hablar sobre su vida, espera que sea alguien que se interese y lo haga, pero que en sí quiere realizar un musical donde pueda dar a conocer la historia de sus inicios en la música.

“Lo que si me gustaría es hacer un musical hablando de lo que fue mi papá, que fue profesor de guitarra, como comenzamos. O sea, eso sí, los musicales son lo mío. Entonces, si me gustaría porque yo a los tres años, mi hermano no quiso cantar y me sacaron a mí y lo hice delante de miles de personas y la gente me aplaudió y desde ahí lo demás es historia”, enfatizó.

