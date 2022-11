(VIDEO) Ángel Segura: En el pasado SD drenaba el agua sin problemas; critica “buzos” ya no limpian imbornales 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El municipalista y especialista en educación ambiental Ángel Segura manifestó este lunes, que tiempo atrás también caían aguaceros como el que se dio la noche del viernes y la ciudad drenaba el agua sin ningún problema y lo ocurrido ese día con las inundaciones sucedió porque en la actualidad no se está haciendo lo que se hacía antes con el precario sistema de desagüe que tiene la ciudad capital.

En ese sentido, el dirigente político del partido Fuerza del Pueblo (FP) y ex director de la desaparecida Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), cuestionó si las casi 4 mil toneladas de basura que se produciría a diario en el Distrito Nacional están siendo recogidas, porque ya no se ven brigadas de buzos como anteriormente se veían.

“¿Esa basura que en la calle circula hacia dónde va?, hacia los imbornales, tapan los filtrantes. Yo recuerdo que cuando estaba en el Ayuntamiento (gestión de Roberto Salcedo), existían unas brigadas que le decían los buzos en diferentes intersecciones limpiando los imbornales, sacando toda la tierra y la basura que se acumulaba y te juro que desde que salí del Ayuntamiento en el 16, no he vuelto a ver los buzos trabajando”, manifestó.

Segura fue entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Y hay otra parte que yo siempre he criticado que no se ha hecho y es el tema de educación ciudadana. Los ciudadanos arrojan la basura en la calle, he visto casos en barrios que cuando llueve sacan la basura y la tiran en el contén, entonces es un tema fundamental para que la gente tenga conciencia que por estar tirando basura nos pasan estas situaciones”, sumó.

Puntualizó que las Alcaldías no tienen la capacidad técnica ni los recursos necesarios para encargarse del tema del drenaje pluvial, pero sí pueden participar de un plan maestro para resolver el tema junto a otras instituciones como la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

“Pero para la CAASD no es importante el tema del drenaje porque eso está abajo, no da votos, pero hay obras que son invisibles que tienen importancia”, añadió el municipalista

Fuerza del Pueblo

Segura dijo que la economía dominicana no anda bien en estos momentos, los precios de los alimentos están por las nubes y la delincuencia en los barrios está acabando y ante esa situación al expresidente Leonel Fernández se le hace mucho más fácil volver al poder en el año 2024.

“Están estos amigos del Gobierno tratando de buscar reelección, pero la reelección se busca en base a logros que tú le puedas presentar a la población y que tú le has presentado a la población, mira como echaron para atrás el tema de cero impuesto para la importación, cuando se le dijo que eso no iba a lograr nada. Este Gobierno es de improvisación, yo veo una situación difícil”, expresó.

“Parquéate Bien”

Segura, también exdirector de la desaparecida Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), se refirió al plan piloto “Parquéate Bien” y lo calificó como “un desastre”, sobre todo porque antes de poner limitaciones a las personas en el espacio público, se le deben dar las condiciones para que se puedan estacionar.

