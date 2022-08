(VIDEO) Ángel Lockward afirma no conoce a Donald Guerrero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward afirmó este martes que no conoce al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien está siendo investigado por una presunta red de desfalco en perjuicio del Estado dominicano.

Estas afirmaciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa celebrada en su oficina, tras este figurar en una lista de las 209 personas que el Ministerio Público está investigando y que se filtró desde la semana pasada.

“Yo no tengo nada que ver con Donald Guerrero, no lo conozco y no sé si es bueno o malo, no sé si lo hizo o no”, dijo el abogado.

En ese sentido, detalló, que ese tema del informe de la Contraloría donde involucra 209 personas se lleva debatiendo aproximadamente nueve meses.

Aseguró, que Correa Hiciano ha dicho en múltiples ocasiones que no firmó ni tramitó el informe que supuestamente vincula a Donald Guerrero de estafar al Estado por más de 19 mil millones de pesos con otras personas (funcionarios).

“¿Por qué el correteo?, porque la opinión pública vio que estaba mal hecho una resolución de trámite para una persecución judicial a cientos de personas, a quienes le han amargado el fin de semana”, manifestó el letrado.

Ante las preguntas de los periodistas, sobre el dinero que había recibido que superan los más de 75 millones del Ministerio de Hacienda, dijo que como abogado le corresponde por cada caso ganado el 30 %, es lícito, sosteniendo que lo recibió de dos clientes que tenía en la institución.

“Yo recibí dinero del Estado de honorarios, cuando le fueron a pagar a mi cliente, es normal, legal, yo he recibido más de ahí, esa es una mención de ese informe de mala fe”, indicó el togado, en referencia a la vinculación que tiene como Guerrero en el presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado.

