(VIDEO) Aneudy Ramírez: “El tema de la droga no se debe politizar, es un problema de todos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Para el comunicador Aneudys Ramírez combatir el narcotráfico en la República Dominicana, no debe ser un tema que se lleve al terreno político, debido a que considera que este es un problema que atañe a todos los sectores de la sociedad por el daño que causa y no tiene banderías políticas.

Esto, luego de que el presidente Luis Abinader pronunció el pasado sábado que en 16 años, los pasados gobiernos, solo incautaron 61 toneladas de drogas en la República Dominicana y que su gestión recolectó esa misma cantidad en solo 20 meses.

“Presidente de la República le ha declarado la guerra al narcotráfico, pero lo ha politizado, en su discurso mencionó en dos ocasiones el tema de los 16 años de gobierno del PLD. La lucha contra el narcotráfico no tiene que ver con la política, no tiene que ver con partidos políticos, los narcos se enganchan a cualquier partido”, puntualizó.

En el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez aseguró que a mayor cantidad de estupefacientes recolectada, superior es el flujo de ella en las calles.

(Ver en le minuto33:36).

“Presidente no sabe la cantidad de droga que hay en las calles, si el Gobierno ha agarrado 60 toneladas es porque en las calles andan 200”, expresó.

Manifestó que desde su punto de vista el Gobierno sí lucha contra el narcotráfico; sin embargo, dijo no había necesidad de realizar este tipo de comparaciones, porque entiende que incautar la sustancia no es suficiente, sino que se debe hacer frente de forma institucional al tema, debido a que estas no entran sin apoyo al territorio nacional.

“El compromiso del presidente con el narco tráfico es limpiar las instituciones, porque agarra droga cualquiera lo hace. El tema de la droga no se puede politizar, debemos sacra eso de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento político y analítico, porque esta es una lucha de la sociedad completa”, reiteró.

Relacionado