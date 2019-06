(VIDEO) Andrés Navarro propone unificar en un ministerio todas las entidades sector vivienda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial por el Partido de Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, propuso este lunes la creación del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano para unir y eficientizar todas las instituciones públicas que se dedican a este tema.

La propuesta la hizo Navarro durante un encuentro con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).

“Conmigo sí viene el Ministerio de Viviendas y Asentamiento Humano. Y no voy a aumentar nómina. Porque el miedo del sector privado cuando uno le habla de un nuevo ministerio es la nómina”, expresó Navarro durante un desayuno de trabajo.

Planteó que existen diversas entidades que trabajan en el tema de la vivienda y que si se disuelven van a ser “brazos operativos” del ministerio que propone porque no es solo para trabajar la casa, sino que también se debe abordar el ámbito inmediato de donde está la vivienda que es el asentamiento humano.

“Todas esas nóminas que están llenas de equipos técnicos la vamos a recoger para crear una estructura que regule y que facilite el desarrollo de los proyectos de vivienda, y para que esto sea sostenible tiene que ser en una alianza con ustedes, con el sector de la construcción”, expresó.

Sostuvo que la Ley de Fideicomiso y de incentivo al sector inmobiliario ha sido un buen paso y si con la experiencia acumulada de aquí al año 2020 hay que revisarla, él será el primero en hacerlo en aras de la mejora continua.

“El gobierno de Andrés Navarro va a hacer la política de vivienda más agresiva que habrá conocido la República Dominicana. Nosotros vamos, si no a resolver, a impactar dramáticamente el problema de la vivienda. Y ustedes saben que les está hablando una persona que sabe de eso y que me preparé para eso”, manifestó durante el encuentro con Acoprovi.

Indicó que enfrentará el problema de la vivienda, no solo por ser un especialista en el tema, sino porque su gobierno va a centrar la atención en la familia, no en el individuo de manera particular.

Agregó que para desarrollar la familia, esta debe tener un lugar seguro y preferiblemente propio y esa es una de las grandes deudas sociales.

Indicó que, además, “si yo entro de manera agresiva a la construcción masiva de viviendas en el país, entonces yo tengo una forma de impactar en la ocupación de la gente en todos los rincones, en todos los ámbitos, urbanos, y rurales. Para eso necesito socios como Presidente y el primer socio debe ser el sector privado, deben ser ustedes. Y yo me he caracterizado por asociarme con el sector privado en todas las funciones que he ocupado; ni hablar como Presidente”.

Sostuvo que para enfrentar adecuadamente el problemas de las viviendas debe producirse una alianza tripartita Estado-sector privado y sector comunitario.

Con relación a su precandidatura, explicó que los recorridos que ha realizado por todo el país les han permitido perfilar un proyecto de Nación compuesto por seis pilares fundamentales: Institucionalidad del Cambio, Participación Social, Justicia Social, Desarrollo Económico Innovador, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Integral del Territorio.

Indicó que va a instaurar la democracia participativa, ya que hoy tenemos la representativa, cuya única vía que ofrece a los ciudadanos de participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a través de las elecciones.

De su lado, la presidenta de Acoprovi, ingeniera María Gatón (Susi), valoró que Navarro ha sido el primer exponente que ha planteado los ejes estratégicos de su gobierno y lo calificó como valioso y muy bien ponderado.

El arquitecto Jorge Montalvo, primer vicepresidente de Acoprovi, añadió que el precandidato tiene un diagnóstico de la problemática del sector y de lo que hay que hacer para encaminar el tema de la vivienda. “Me anoto en la fila de los que esperan que el próximo Presidente sea un arquitecto”, dijo.

Asimismo, Jaime González, ex presidente de la entidad, también se adhirió a los planteamientos de Navarro, tras expresar que Acoprovi está abogando por un ministerio desde que esa entidad nació. Indicó que como asociación están haciendo estos encuentros con los precandidatos y preparando un documento a los fines de lograr la firma de un pacto social, pues a su juicio la vivienda no tiene dolientes y no es prioridad.

Añadió que también están trabajando una ley, pues es el único sector que está pidiendo que los regulen mediante una ley.

En el encuentro con Navarro también participaron otros directivos y miembros de Acoprovi, tales como: Carolina Steffani, vicepresidente ejecutiva; Erick Bueno Tejada, segundo vicepresidente; Julissa Burgos, secretaria; Héctor Bretón, asesor; Francisco González, asesor, y Francisco González hijo, también asesor.

