VIDEO: Andrelton Simmons (tobillo) pasa a lista de lesionados por los Angelinos

ANAHEIM — Los Angelinos anunciaron que el torpedero Andrelton Simmons pasó a la lista de lesionados debido a un severo esguince en el tobillo izquierdo. Para llenar la vacante en el roster, el equipo subió al infielder venezolano Luis Rengifo desde Triple-A Salt Lake.

Simmons, quien se lastimó tratando de llegar a la primera base tras un roletazo, visitará a un especialista el miércoles.

Por su parte, Shohei Ohtani dijo sentirse mejor tras recibir un bolazo en un dedo de la mano derecha durante el partido del lunes contra los Mellizos y estuvo disponible para ser parte de la alineación del equipo de Los Ángeles-Anaheim para el segundo juego de la serie el martes.

Another angle of the Andrelton Simmons injury. pic.twitter.com/bOCEgujunK

— Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 21 de mayo de 2019