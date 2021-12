(VIDEO) Andrea Figueroa: La pobreza es mental cuando la superación es tu meta

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Andrea Figueroa, fundadora y propietaria de la cadena de salones de belleza, “Andrea Hair Center”, aseguró que la pobreza no es limitación para hacer realidad los sueños, tras indicar que en su caso, pasó de ser una personas con muchas precariedades a convertirse en la pionera de las extensiones de pelo en la República Dominicana.

“La pobreza es mental, y lo digo porque yo vengo de no tener nada a alcanzar una posición considerablemente buena, pero yo nunca me creí pobre, aunque tuve que salir a tocar puertas para salir adelante, yo no me sentía pobre”, explicó.

Figueroa externó sus valoraciones durante una entrevista realizada por Yannerys Paulino, Brinio Batista y Luis Pérez, en el programa “El Mundo Hoy”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó con orgullo cómo la necesidad la llevó a emprender, y con instrumentos donados por otros estilistas, improvisó su primer salón de belleza, enfatizando que lo que para unos “era viejo” para ella significó el inicio de una nueva era.

“Toqué puertas a algunos salones para ver si tenían algo que ellos no necesitaran, y hubo una persona que había desechado un secador de pelo, y me dijo que me lo llevara”, relató.

Contó de manera alegre los métodos creativos con los que poco a poco fue dándole forma a su pequeño negocio, sin pensar que años más tarde sería un referente en la estética capilar dominicana.

“Este secador no tenía base para sostenerse y tuve que fabricarle una, llenando una lata con cemento y arena, y coloqué ahí el pedestal del secador”, declaró.

Sostuvo que a pesar de que su creación ante muchos carecía de instrumentos, para ella, era el anhelo de su corazón hecho realidad, mismo que se materializó el día que puso un letrero en la puerta que decía “Salón de belleza”.

Asimismo, reveló que el amor con que realizaba cada trabajo la llevó a crecer como profesional, hasta lograr expandir su negocio y convertirse en una de las cadenas de belleza más importantes en la República Dominicana, con 14 sucursales distribuidas en la provincia Santo Domingo, La Romana y Santiago.

