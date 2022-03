(VIDEO) Analista Yineuri Díaz dice asesinato cabo PN en Cristo Rey revela altos niveles de inseguridad en los barrios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La analista política Yineuri Díaz consideró este lunes que el caso del cabo de la Policía Nacional que fue muerto a manos de un presunto delincuente en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional el fin de semana estaría revelando los altos niveles de inseguridad que hay en los barrios de la ciudad y pidió al Ministerio de Interior y Policía admitir el “fracaso” de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

“Quisiéramos que el Ministerio de Interior y Policía y todos los organismos del Estado que convergen alrededor de la seguridad nacional se sinceren con la población y comiencen a hacer planes en torno a la realidad, no en proyectos que no están adecuados a lo que sucede realmente en República Dominicana”, pidió.

La también experta en temas de seguridad y defensa nacional se refirió al hecho de que la madrugada del domingo fue ultimado de un tiro un cabo de la Policía Nacional, en el sector de Cristo Rey, según informó la institución del orden.

Díaz emitió sus consideraciones en el programa “Alternativa”, que conduce junto a los comunicadores Alberto Tavárez, Héctor Luzón y Daniel Guillén, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 52).

En ese orden, cuestionó dónde han disminuido los niveles de inseguridad en el país, ya que el presidente Luis Abinader, en su rendición de cuentas, expresó que el programa “Mi País Seguro”, ha contribuido a que la criminalidad se haya reducido en los lugares donde se ha implementado.

“Yo le pregunto al presidente de la República si estamos hablando del mismo Cristo Rey, que puso también de ejemplo el ministro de Interior y Policía cuando una vez dijo que la seguridad en ese sector había aumentado a casi un 90 %, ¿Dónde vamos a llegar?”, preguntó.

Señaló que la muerte del cabo también indica que era una persona a la cual le haría falta entrenamiento, ya que el presunto delincuente le habría quitado el arma, y en ese sentido preguntó a las autoridades cómo garantizarán la seguridad de los ciudadanos si tampoco se la podría garantizar a los policías.

También criticó que con el Plan de Seguridad Ciudadana puesto en marcha por las autoridades se busque desarmar a la población civil, cuando los niveles de inseguridad no habrían disminuido.

“La reforma de la Policía no va a suceder en dos meses, se tiene que hacer una reforma integral de capacitación, entrenamiento físico y psicológico, un acompañamiento, un saneamiento, pero mientras eso no suceda cómo es posible que se quiera desarmar a la población civil si ustedes no están listos para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, concluyó.

