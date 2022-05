(VIDEO)  Sostienen países con ideologías diferentes no deben ser marginados de Cumbre de Las Américas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Sixto Moya manifestó que no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas, bajo el argumento de que sus acciones no representan la democracia, deja como mensaje final que estos no pertenecen o deben ser excluidos del continente, solo por no pensar o actuar como las demás naciones que lo componen.

“Si se dice que no se va a invitar a la Cumbre a Venezuela, Nicaragua y a Cuba porque no son democráticos, porque sus lecciones no son las que rigen las normas en otros países y demás, entonces estamos diciendo que el que no piensa como yo no está en América y tiene que salir de continente, pero el dialogo siempre se da entre desiguales”, indicó.

Esto a raíz de que hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, expresó durante una rueda prensa, que es una decisión de mandatario norteamericano, Joe Biden, pero que este fue muy claro y que los países que por sus acciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones a la Cumbre de las Américas, que está pautada para celebrase en junio del año en curso, en Los Ángeles, California.

En una entrevista realizada por César Javier José y Francisco Alcántara en el programa “El Nuevo Diario los Sábado”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Moya puntualizó que la Cumbre es convocada para dar mayor viabilidad y gobernanza de la región, pero cuestionó si lo abordado serán los mismo planteamientos de siempre.

“Se convoca la cumbre para darle mayor viabilidad y gobernanza a la región, pero realmente las medidas que se van a tomar ¿qué traen en la mano?, ¿es más discurso?, ¿son más promesas?, ¿son análisis más diagnósticos para decir lo que sabemos, para decirnos que somos pobres y que no hay empelo, que aquí se está dando el contrabando y la corrupción?”, cuestionó.

Sostuvo que la corrupción es la causa principal de la decadencia, tras puntualizar que en el 1531 Nicolás Maquiavelo ya hablaba de como una sociedad corrupta puede auto destruirse, por lo si los líderes son capaces de ver el fondo del problema y hablan de la democracia de forma abstracta las cosas van a seguir igual.

En ese aspecto, enfatizó que “los que no piensan igual, no siempre son enemigos, pero los que piensan igual, no siempre son amigos”, por lo que abogó por el dialogo entre las naciones para de esa manera diferencia lo que sirve y lo que no.

“América Latina necesita un liderazgo capaz de conducirnos a todos al mismo espacio, porque estamos juntos”, emitió.

Puntualizó que en sentido general la Cumbre de las Américas busca aportar a los temas de cambio climático, sostenibilidad, gobernabilidad y de una serie de medidas que son transversales que son de interés de todo; sin embargo, agregó que no es posible cumplir con ninguno de estos objetivos sin fortalecer la democracia.

