(VIDEO) Analista político dice Juárez Castillo le dijo sus verdades al pleno de JCE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez indicó este miércoles que la situación en la República Dominicana se complica cada día y resaltó que ante la problemática de la suspensión de las elecciones municipales el único delegado político que enfrentó el tema con autoridad ante la Junta Central Electoral (JCE) fue Juárez Castillo, delegado político del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP).

“De todos los delegados de los partidos que estaban allí apostados ninguno tuvo la energía, la entereza, la responsabilidad, de decirle las verdades al pleno de la Junta Central Electoral como lo dijo el lic Juárez Castillo”, indicó Ramírez.

El analista político emitió su opinión durante su participación, con la periodista Camila García Durán, de la emisión del programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual es transmitido de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Igualmente, dijo que una de los cuestionamientos realizados por el político en su intervención ante el pleno de la Junta Central, que indicaba que con qué calidad moral y con cuáles principios el órgano electoral anunciará a un ganador el próximo 15 de marzo, Ramírez dijo lo siguiente:

“Es una junta que está totalmente desmoralizada, ante la opinión pública esa junta no vale nada, no lo está diciendo un partido opositor, lo están diciendo los siete millones de votantes que no pudieron votar”, sostuvo el analista.

Asimismo, cuestionó que si la actual Junta Central Electoral (JCE) será la que en mayo anunciará el ganador de las elecciones presidenciales, la cual asegura que el país no cree.

“Los allegados al Gobierno, que participaron en las elecciones, que fueron candidatos, se sienten igual de decepcionados, no es nada mása la oposición. Aquí está todo el mundo afectado para que la Junta diga que lo sucedido fue un desliz, lo que sucedió no tiene importancia”, aseveró Anudy Ramírez.

