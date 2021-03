(VIDEO) Analista político critica que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no incluyera Ayuntamientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, diera a conocer ayer lunes el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el analista político Euclides Marmolejos criticó que en las medidas anunciadas no se vieran incluidos los Ayuntamientos del país, resaltando que ninguna política pública encaminada a combatir la inseguridad tendrá éxito de no incluir los cabildos de todo el territorio nacional.

“Aquí hemos criticado hasta el cansancio que no podrá tener éxito ninguna política pública, no importa el Gobierno que la promueva si no se integran los ayuntamientos”, sostuvo.

Marmolejos emitió sus declaraciones durante su participación en el programa El Nuevo Diario, el cual conduce junto a Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y José Díaz, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 03:20).

Resaltó que los ayuntamientos deben ser “una pieza nodal” de todo plan que busque minimizar la delincuencia en un territorio determinado, y en ese sentido, indicó que países que viven niveles de delincuencia mayor que República Dominicana incluyen en sus estrategias las Alcaldías.

“Vemos países más desarrollados que experimentan en carne viva la delincuencia en niveles mayúsculos que aquí no conocemos, y allí los Gobiernos locales son fuertes y están integrados por los ayuntamientos”, manifestó.

Marmolejos aseguró que los alcaldes son piezas claves para que este tipo de estrategias puedan llegar a ser eficientes, asegurando que “nadie, ni siquiera el presidente Luis Abinader, puede conocer mejor el territorio como ellos”.

Dijo esperar que para los fines mencionados por el mandatario, de diversificar acciones a nivel nacional, más adelante se puedan ver incluidos los ayuntamientos.

Al margen de eso, Marmolejos felicitó la acción del Gobierno y al mismo tiempo expresó que se debe esperar que inicie en junio la implementación de las medidas porque según dice “hay muchas cosas que quedaron en el aire.”

“Hay muchas cosas que quedan en el aire, el tema de identificar a los motores, del tema de comprar armas, la información de que solamente tenemos 50 mil armas legales al día de 258 mil que legalmente existen en el país, de valorar el tema de la plataforma digital, pero más que eso, es la fiscalización constante para evitar que esa plataforma se llene de denuncias sin ningún tipo de respuesta”, agregó.