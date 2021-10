(VIDEO) Analista político considera PN no necesita ser reformada, sino disuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez sostuvo que la sociedad dominicana ha llegado a un punto en donde la gente tiene miedo a encontrarse con una patrulla policial, por lo que consideró que la Policía Nacional no merece que se realicen esfuerzos para que sea reformada, porque lo que necesita es una disolución en su totalidad.

“La gente tiene miedo, no quiere salir de sus hogares y encontrarse con una patrulla de la Policía, cuando yo veo una patrulla policial en una zona oscura o apartada, a mí me entra un sustico, aunque yo ando con todo lo de la ley”, manifestó.

Así se expresó el también comunicador al tiempo de comentar el incidente donde la arquitecta Leslie Massiel Rosadi, en estado de gestación, fue asesinada la noche del pasado sábado en el municipio de Boca Chica a manos del cabo de la Policía Nacional, Janli Dista Batista, quien le habría propinado un disparo en la cabeza.

Ramírez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que conduce junto a Jaime Rincón y José Díaz, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 10:32).

Asimismo, dijo que se debe hacer una evaluación de los miles de agentes policiales que hay en el país, para que de disolverse la Policía Nacional, una nueva institución del orden esté conformada por miembros capacitados mentalmente para portar un arma y servir a la nación.

“De los 20 mil nos quedamos con cinco mil, pero que sean cinco mil efectivos que estén aptos, capacitados mentalmente, éticamente y moralmente, para portar un arma y un uniforme, esto no se trata de que a los mejorcitos le vamos a mejorar el sueldo”, expresó.

Insistió en que ya no es necesario una reforma a la Policía Nacional, indicando que hace meses se formó la comisión para la transformación y profesionalización de la citada institución y no se han visto acciones concretas.

“El problema es retardo que hacen aquí con las cosas porque pareciera ser que los gobiernos, no solamente este, para poder avanzar solamente es de una cosa a la vez, no pueden hacer múltiples cosas, aquí se entiende que es el presidente que tiene que darle seguimiento a todo, no es así”, añadió.

Relacionado