(VIDEO) Analista político Aneudy Ramírez asegura inflación hará que todo dominicano necesite “Tarjeta Solidaridad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez consideró que al ritmo que va la República Dominicana en términos inflacionarios, todos los ciudadanos van a necesitar una Tarjeta Solidaridad, argumentando que el crecimiento económico que “pregonó” el mandatario Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas, no va en sintonía con la tasa de desempleo que hay en el país.

“El país no puede crecer tirando gente desempleada a la calle, no hay forma en ninguna parte del planeta, porque cuando hay crecimiento económico hay mano de obra, hay empleomanía, la inflación se regula, República dominicana creció un 12%, según la cifra del Banco Central la inflación es de un 8%. Al ritmo que vamos a todos nos va tocar una tarjeta Solidaridad”, expresó.

Sostuvo que aumentar los Programas Sociales es reconocer que las cosas en el país no están tan bien, a pesar de que el presidente mostró con orgullo un crecimiento económico, tras argumentar que no es posible “vender” que la economía no puede estar bien cuando hay una gran cantidad de personas desempleadas.

Ramírez externó sus consideraciones junto a Jaime Rincón, José Díaz y Euclides Marmolejo en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 37:20).

Indicó que el discurso del presidente en la segunda rendición de cuenta de su gestión gubernamental fue muy optimista, sin embargo, agregó que en el mismo esperaba fueran anunciadas medidas para paliar la situación a la que se enfrenta el país.

“El discurso del presidente fue muy optimista, para que el país entre en calma, para que no hay desesperación, pero yo lo que quería escuchar es que se va a hacer para paliar la inflación, para poder amortizar esa situación, me pareció que el presidente Luis Abinader debió hablar sobre eso en el discurso de rendición de cuentas”, externó.

En tal sentido, manifestó que “los dominicanos ya han perdido el interés al referirse a una rendición de cuentas, porque los mandatarios se van en sentimientos, en críticas a la oposición, se van en discursos reeleccionistas, se van en promesas y no se enfocan en las cosas concretas que han hecho durante su gestión”.

“¿En qué beneficia lo que dijo el presidente en su rendición de cuenta?, el dominicano lo que quiere saber es si le van a bajar los combustibles, el dominicano lo que quiere saber es por qué compra la comida más cara, quiere saber porqué en los barrios la delincuencia está azotando cada día, que no pueden salir de la mañana ni en la noche a hacer sus diligencias, son teorías y lo ha hecho Danilo, Leonel, Hipólito”, comunicó.

Reconoció que Abinader “el presidente ha hecho un esfuerzo enorme para mantener la estabilidad económica, no obstante, dijo la mayoría de cosas que se han logrado en este año y medio de gestión no han sido cosas estructurales, sino procesos, enfatizando que estas no son cosas tan profundas como las que necesita saber el dominicano.

