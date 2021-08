(VIDEO) Analista político Aneudy Ramírez: “Al Gobierno y a una facción del PRM los están asesorando danilistas”

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO,- El analista político y comunicador, Aneudy Ramírez, sostuvo este martes que la gestión del presidente Luis Abinader y parte de su gabinete de Gobierno parecieran estar siendo asesorados por seguidores del expresidente de la República Danilo Medina.

“Yo pienso qué hay un grupito que quiere dañarle la imagen e intenciones del Gobierno de Luis Abinader, no creo que sea justo eso, y pareciera que al Gobierno y a una facción del PRM los están asesorando los danilistas”, manifestó.

Ramírez externó su parecer luego de emitir un mensaje a los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), haciéndoles saber que no es enemigo de los “perremeístas”, razón por la cual también aclaró que siempre ha sido un aliado.

El analista emitió sus comentarios mientras conducía el programa El Nuevo Diario en la Tarde, junto a los comunicadores José Díaz y Gloria Marranzini, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 11:02).

Además consideró que el presidente Abinader tiene la capacidad de hacer un Gobierno honesto y ético, en el cual la economía crezca para todos los dominicanos y no solo para un grupo.

“Creo que aquí se puede hacer una política limpia y que todos los dominicanos podrán acceder a los beneficios del Gobierno porque no es del PRM, es de todos los dominicanos“, expresó.

Refiriéndose a la pasada gestión, dijo que entendía “que esa mala práctica que mantuvo el danilismo de tener a todo el mundo cuartado mentalmente”, habría sido superada por el sector político y dentro de las instituciones públicas.

También declaró que durante la gestión del expresidente Danilo Medina, conoció casos de la administración pública en los cuales, según precisó, personas fueron canceladas de los puestos públicos por darle “me gusta” en las redes sociales a publicaciones realizadas por el presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández.

“En esos niveles de intolerancia llegamos a vivir en el danilismo, yo creo que este gobierno no lo puede hacer así, porque pasaron 16 años fuera del poder y no conocen las maldades y diabluras que pasaron en el PLD, y si no lo hacen bien se van y vendrán otros ”, expresó.

