(VIDEO) Analista pide se supervise embarcaciones en Bayahíbe; dice con accidentes peligran vidas y el turismo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El analista político Luis Ramírez realizó un llamado a las autoridades para que se preste “seria atención” a la supervisión de las embarcaciones que prestan servicios en el distrito municipal Bayahíbe, provincia La Altagracia, luego de los incidentes marítimos ocurridos en esta localidad en los últimos días.

“Ojalá que las autoridades le pongan seria atención a la supervisión de la seguridad de las embarcaciones que dan servicios en Bayahíbe, digo esto porque tuve la oportunidad de ir a la Isla Saona y quedé mu satisfecho de la forma en que esos guías organizan la dinámica, los horarios, la rotación; sin embargo, me fijé que no hay una autoridad que de verdad supervise que todas embarcaciones cumplan con los requerimiento de seguridad”, indicó.

Mientras conducía el programa “Aquí se dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez manifestó que durante la expedición algunas embarcaciones no tenían la cantidad necesaria de salvavidas tomando en cuenta las personas que había a bordo.

Destacó que hechos como este dan una mala imagen al turismo dominicano, porque el turismo de playa es una de las actividades más contantes y dinámicas, argumentando que esta es realizada todos los días por los diferentes turistas locales y extranjeros que visitan la isla.

“Esta es una aventura hermosa y maravillosa que ojalá no se vea empañada por hechos como este, con esto no quiero decir que no hayan sido hechos fortuitos, que ocurrieron independientemente de que están todas las condiciones, sencillamente quiero llamar la atención para que se haga la debida supervisión, para que se tenga la clara y determinada garantía de que esas embarcaciones están en las condiciones óptimas para la actividad que realiza”, externó.

De igual forma, que no supervisar esta valiosa actividad, podría “matar la gallina de los huevos de oro”, enfatizando que los dominicanos son muy relajados y realizan ciertas cosas aunque estas pongan en peligro sus vidas, pero eso no significa que los turistas extranjeros hagan lo mismo.

“El turista norteamericano y europeo desde que algo pone en riesgo su vida, deja de participar, nosotros no, nosotros si tenemos que ir mañana para la Isla Saona y hoy se quemó un yola vamos, pero los demás países desde que ven que uno de sus ciudadanos resultó afectado en actividades como esta, emiten una alerta para que no participen en estas actividades”, manifestó.

El comunicador se expresó a así luego de que el pasado domingo 24 de abril, una mujer murió ahogada y otras dos personas resultaron lesionadas al volcarse una lancha en Bayahíbe, a solo semanas de que en esa misma localidad una embarcación explotó con varias personas a bordo.

