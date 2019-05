VIDEO: Anadegas anuncia paro en ventas de combustible en Santiago

Presidente de anadegas anuncia paro de labores El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (anadegas), Arnulfo Rivas, anunció un paro de labores en todas las bombas acreditada a anadegas zona norte, en demanda que se le escuche, de acuerdo a la supuesta mafia del combustible.Rivas, explicó que problemática que existe es un mercado negro pareralelo vendiendo combustibles alrededor de sus estaciones disminuyendo los ingresos por impuesto que el gobierno recibe de los combustibles.#elnuevodiariord

