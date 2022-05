(VIDEO) Amistades de David De los Santos aseguran la Policía los está mareando; piden justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Allegados a David De los Santos, joven que falleció a causa de una golpiza que habría recibido en el destacamento Naco del Distrito Nacional, donde fue trasladado luego de ser apresado en Ágora Mall, aseguraron la noche de este miércoles que la Policía los está mareando.

“Todos los que estaban en esa noche los queremos presos, la Policía nos está mareando, queremos justicia por él y por los demás”, dijo una joven durante una protesta pacifica que realizan la noche de este miércoles en los alrededores del referido destacamento.

La misma joven señaló que les han dicho que van a destituir a los agentes que estaban en el destacamento, pero no lo han hecho. En ese orden, denunció que “lo que hacen es que los mandan a otro destacamento”.

En tanto, un joven que asegura ser el mejor amigo del occiso, dijo que ya el caso no es solamente David, “sino todos los jóvenes que estamos preocupados, que tememos por nuestras vidas. Miren cuántos casos han pasado por la Policía y que se han quedado impune”.

“¿Cuántas cosas más tenemos que aguantar?, aquí hay jóvenes reclamando lo qué pasó con David. Ya se ven videos donde se ve que David sale bien con la Policía desde Ágora, sin un rasguño”, indicó.

Asimismo, cuestionó, “¿Qué pasó después que la Policía se lo llevó?, ¿Qué pasó en este destacamento?, ¿Es esta la nueva 40?, ¿Por qué cuando sus familiares y amigos llaman al destacamento dicen que está aquí, pero cuando vienen no está?, ¿Por qué dicen que se maltrató a sí mismo?, ustedes son testigos de que una persona no se va a hacer tanto daño”.

“¿Por qué dicen que fueron los presos?, ¿Por qué cambian tanto sus versiones?, queremos saber qué pasó, sus familiares están agotados, pero yo no me voy a cansar”, indicó asegurando que no descansará hasta que se haga justicia.

La noche del pasado martes, la protesta fue realizada en los alrededores del centro comercial de donde se llevaron detenido a David.

Los parientes del occiso continúan a la espera de que los responsables del caso sean apresados y se les imponga la sanción correspondiente.

