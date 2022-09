(VIDEO) Alvin Peña: No podemos dejarle nuestros hijos a una sociedad corrompida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él”, citó el pastor Alvin Peña, al aconsejar a los padres no dejar que la vida forme a los infantes, porque la cambiante sociedad actual puede tener efectos directos en su perfecto desarrollo.

“Un niño que no se disciplina, lamentablemente no será una persona de bien, porque créame que el mundo no ofrece nada bueno. Por eso, muchos padres tienen hijos rebeldes en la casa, hijos que no cumplen las normas del hogar y sobre todo hijos que están dando disgustos”, emitió.

Mientras conducía el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el ministro de la fe exhortó a los progenitores dar afecto y cariño a sus hijos de forma libre y sin miedos, porque esto podría marcar la diferencia en sus vidas.

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor”, emitió.

Pronunció que desde el primer día, ser padres conlleva una responsabilidad que con los años y los cambios de la vida va en aumento, por lo que, aseguró que es importante ser constante y no descuidarse en el camino.

Aunque no habló de regiones específicas, el pastor destaca la prominencia de que los padres se conviertan en instructores de la fe y promotores de los valores heredados de Dios.

“Tenemos la responsabilidad de guiarlos por el buen camino y que más el camino de Dios, cuando venimos al señor nunca perdemos, en Dios siempre ganamos. Su palabra está llena de consejos que pueden orientar a nuestros hijos”, comentó.

De igual forma, invita dejar los miedos y las inseguridades a un lado, porque más vale represión manifiesta que amor oculto, de ahí la importancia de comunicarse de la manera correcta con los jóvenes.

También propone que los padres se conviertan en figuras de autoridad, pero sin exceder la rigidez.

