(VIDEO) Alvin Peña asegura pastores deben unirse; su misión es predicar amor y salvación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El pastor y evangelista Alvin Peña manifestó que se pierde más tiempo persiguiendo que predicando, tras enfatizar que la palabra establece “que si un hermano es hallado en falta no debe ser condenado, sino corregido con espíritu de mansedumbre”.

En ese sentido, realizó un llamado a sus homólogos de la religión evangélica para que se unifiquen, argumentado que los hijos de Dios no están llamados a atacarse unos con otros, sino a predicar el evangelio, el amor y salvación para las almas.

“Mientras nos perseguimos nos hacemos daño, el mundo gana ventaja, mire como está este transexual que ahora se hace llamar cristiano y lo que se está es saliendo de control la situación, mientras nosotros pastores de la iglesia evangélica estamos teniendo diferencias”, expuso.

“¿Si el Señor llega hoy hallará fe en la tierra? preguntó el ministro, mientras conducía el programa “Kairos”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Hemos sido llamados y diseñados, es un oficio ministerial predicar la palabra. Hemos sido llamados a ser luz en la tierra”, comentó.

Narró que “Lucas 18” indica que Jesús en una parábola habla sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo que, “había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Pero había también en aquella ciudad una viuda, que venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario”.

Sin embargo, citó que “él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre; porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia”.

“Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”, leyó.

En ese sentido, exhortó volver al enfoque, “ganar las almas para Jesucristo”, porque el único que acusa es el enemigo.

“La palabra nos enseña que Dios da los ministerios y la visión, por tanto, no podemos atacarnos, porque no estamos siendo ejemplo para el mundo y debemos mantenernos unidos, hoy más que nunca la iglesia debe estar unida para poder contrarrestar todas estas situaciones que están suscitando en el mundo”, comentó.

