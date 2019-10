(VIDEO) Altuve sobre Bregman y Soto: “Ha habido muchas celebraciones últimamente en el juego”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – Después de los tantos comentarios sobre la forma en que Alex Bregman y luego el dominicano Juan José Soto cargaron sus bates hasta la primera base tras dar sus respectivos cuadrangulares el martes en el Juego 6 de la Serie Mundial entre los Nacionales y los Astros, el segunda base de Houston, José Altuve, dio su opinión al respecto.

“Ha habido muchas celebraciones últimamente en el juego. Pero creo que eso se acabó”, dijo el estelar venezolano el miércoles previo al decisivo Juego 7 del Clásico de Otoño. “Espero que Alex dé tres jonrones hoy, a ver qué va a hacer”.

Altuve dejó en claro que él no haría lo que hicieron Bregman y Soto, pero que tampoco los juzga.



“Creo que cada persona reacciona de manera diferente”, dijo Altuve. “El hecho de yo no hacerlo significa que no me gusta.

“Si hablamos de Alex, es posiblemente el mejor, uno de los mejores compañeros de equipo que hemos tenido”, continuó el maracayero. “Lo hace todo de la manera correcta. Hace de todo para ayudar al equipo a ganar”.

Soto ha puesto una marca para más bambinazos en una postemporada de parte de un jugador de menos de 22 años con cinco, y en una Serie Mundial con tres. De su parte, Bregman es el jugador más joven (25 años) de la Liga Americana en disparar tres vuelacercas en un Clásico de Otoño desde que conectó tres el Salón de la Fama Mickey Mantle en 1956 por los Yankees.

Anuncios

Relacionado