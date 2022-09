(VIDEO) Altagracia Susaña critica algunos comunicadores se muestren como “intocables”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presentadora y productora de televisión Altagracia Susaña sostuvo que muchos comunicadores se venden como intocables ante la gente, incluso, hasta con sus mismos colegas, y les aconsejó a esos profesionales recordar que se deben a la gente y que “todos somos seres humanos”.

“Así como en el mundo de los políticos, aquí tú llamas a una persona y no la localizas sabiendo que es su número de teléfono. Se ha vendido mucho que las personas son intocables, los que están en los medios y somos seres humanos igual que tú”, expresó.

Susaña fue entrevistada por el comunicador Valerio Ventura, en el programa “Secreto de Voz en Voz”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo conozco comunicadores que tienen hasta seguridad, porque tienen que llegar aislando a la gente, no, usted se debe al público, a veces nosotros llegamos por el público que nos sigue”, sumó.

Aseguró que en la televisión no es extraño ver figuras altaneras, sin embargo, en su caso particular, ha tratado de ser una comunicadora cercana a la gente porque sabe que sin ella hoy no sería lo que es.

“Se ven muchos comunicadores que evaden la gente, llegan a los sitios y no saludan, son muy engreídos y lo digo porque lo he visto, lo he vivido”, agregó.

La productora del programa Altagracia TV agregó, además, que transmitir un mensaje a través de una pantalla es una gran responsabilidad y siempre se debe tener respeto por el público televidente delante y detrás de las cámaras.

