(VIDEO) Alonso aporta cuadrangular y Mets barren doble jornada decisiva

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El primera base Pete Alonso pegó cuadrangular cuando había un out de la séptima entrada y puso fin al segundo duelo de una doble cartelera barrida por los Mets de Nueva York tras imponerse 5-4 a los Nacionales de Washington, informó este viernes medios deportivos.

Los Mets ganaron el primer juego por 4-1, gracias a un jonrón y cuatro remolcadas que pegó el jardinero central Brandon Nimmo. El abridor Marcus Stroman pintó de blanco a sus rivales hasta la sexta entrada.

Nueva York ganaba también por 4-1 el segundo partido hasta la séptima entrada, cuando los Nacionales reaccionaron ante Trevor May y el dominicano Jeurys Familia (6-2).

PETE ALONSO WALKS IT OFF FOR A METS WIN AND DOUBLEHEADER SWEEP!!!💪💪💪 pic.twitter.com/mipnnYXwAZ

— SNY (@SNYtv) August 12, 2021