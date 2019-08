(VIDEO) Allegados de Octavio Dotel muestran su respaldo en audiencia conocimiento medida coerción

View this post on Instagram

Amigos y simpatizantes del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, acudieron este jueves a la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, a brindarle su apoyo previo al conocimiento de la medida de coerción por presunta vinculación en caso César el Abusador. #elnuevodiariord