(VIDEO) Alianza Educativa analiza problemas Educación a nivel nacional

View this post on Instagram

La diputada Josefa Castillo, la exministra de Educación Jacqueline Malagón, y miembros de Alianza Educativa, presidieron este jueves una mesa de dialogo, a los fines de elaborar una ruta de políticas públicas destinadas a recuperar “el camino perdido “hacia una educación de calidad en República Dominicana. Durante el encuentro celebrado en el Colegio Calazan, Josefa Castillo, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dijo que urge una alianza bajo en entendido de que la creación de una mesa plural y representativa es fundamental para la obtención de resultados acordes con las necesidades de desarrollo de la educación dominicana. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord