(VIDEO) Alfredo Pacheco somete a Botello a disciplina por protestas del 30% 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la sesión ordinaria 0025, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió este martes al legislador Pedro Botello a la comisión de disciplina por las violentas protestas que se efectuaron en el Congreso Nacional en demanda del adelanto del 30% de los fondos de pensiones.

A la vez, el diputado Botello se defendió y denunció que el lanzamiento de piedras durante las protestas “fue un hecho aislado” producto de “manos criminales e infiltrados” y alegó que en su condición de legislador “sería incapaz de propinar una agresión contra el Congreso”.

El discurso de Botello precedió a la orden de Pacheco de someterlo a la comisión de disciplina y fue sustentado por el diputado reformista asegurando que “hubo cámaras que captaron todo lo sucedido”.

En ese sentido, Botello expresó que posterior a que los agentes policiales lanzaran bombas lacrimogenas a los manifestantes, “una yipeta negra se acercó llena de piedras para agredir al Congreso” y agregó que en el órgano legislativo existen cámaras vigilantes que podrían confirmar sus acusaciones.

Ante esto, Pacheco replicó que la Comisión de disciplina deberá encargarse de investigar los hechos porque “estamos en la obligación de averiguar lo que pasó”. El presidente de los diputados reiteró que los daños incluyeron ventanas rotas, personas afectadas y vehículos agredidos.

De su lado, Botello continuó su ponencia poniéndose a la disposición de la comisión de disciplina y asumió” con humildad” la decisión tomada en el hemiciclo. También expresó que su pedimento al grupo que lo someterá a disciplina está basado en solicitarles que “se investigue” y que se le permita expresar sus defensas y alegatos.

“Yo no he agredido esta institución y nadie puede presentar un vídeo mío que no sea tratando de evitar la trifulca”, reiteró Botello y aseguró que no va a detener las movilizaciones hasta tanto no se apruebe el 30% de las AFP de los trabajadores. Por esta razón, motivó a los manifestantes a asistir este miércoles al Congreso con flores “para evitar que los infiltrados maniobren la lucha de los empleados”.

Asimismo, Botello hizo un señalamiento directo al presidente Pacheco diciéndole que cuando se conocía el proyecto en la Cámara de Diputados, él apoyó la causa solicitando la modificación de la agenda para que se incluya el proyecto.

En respuesta, Pacheco indicó que ciertamente el proyecto del 30% cuenta con su apoyo y puntualizó que “no existe ningún altercado con Botello” y que durante sus declaraciones deplorando la violencia en las protestas “nunca” mencionó el nombre del diputado reformista.

La comisión de disciplina que se encargará de analizar lo sucedido durante las protestas esta confirmada por los diputados Jesús Manuel Sánchez, Yudelka De la Rosa, Dionisio De La Rosa, Edilda De Óleo, Carlos Mejía y Ruddy Méndez.

Esta comisión fue apoderada por Pacheco para investigar los hechos y determinar las acciones consecutivas que se tomarán en contra de Botello.