(VIDEO) Pacheco solicita a Cámara de Cuentas nuevo método para presentar declaración jurada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Ante los inconvenientes que han presentado los diputados para declarar sus bienes en la Cámara de Cuentas -por fallos técnicos de la institución-, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aconsejó este martes a este órgano fiscalizador a buscar nuevas herramientas para presentar la declaración jurada.

Pacheco aseguró que ha recibido múltiples reportes de gran parte de los diputados de todos los partidos, avisándole que han intentado presentar su registro de bienes y no han podido.

Es por esto que el presidente de la Cámara Baja, aconseja a la Cámara de Cuentas para que permita que “todo el que quiera depositar hoy, lo haga”.

“No estoy pidiendo que se alargue el plazo, solo que se permita hacer la declaración hoy”, recalcó Camacho. Agregó que la Cámara de Cuentas debe recibir todas las solicitudes de manera física por los fallos que ha presentado la plataforma digital.

Sugirió que, debido a la alta cantidad de declaraciones que se han presentado, esta institución debería activar un método que combine la recepción física y digital de los documentos.

En ese orden, sostuvo que más de 50 diputados han hecho su declaración hasta el momento, y confía en que los demás puedan realizarla, a pesar de los inconvenientes.

“Yo estoy desde las 6:30 a.m. de hoy intentando declarar y no me ha sido posible”, finalizó Pacheco, quien expresó que su declaración jurada está lista desde hace tres días.

Hasta el día de hoy, varios funcionarios y dirigentes se han quejado de los fallos técnicos en la Cámara de Cuentas para realizar su declaración de sus bienes. El presidente Luis Abinader emplazó este fin de semana a la institución a “hacer bien su trabajo”, mientras que otros directivos solicitan extensión del plazo debido a los inconvenientes.