(VIDEO) Alfredo Pacheco descarta posibilidades de aspirar a la Alcaldía DN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, descartó las posibilidades de aspirar a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Pacheco destacó su interés de seguir formando parte del Poder Legislativo.

«Optaría por quedarme siendo miembro del Poder Legislativo, no me he sentido animado por la municipalidad», dijo el legislador.

«Aunque tengo un buen posicionamiento y les doy las gracias a los capitaleños, pero estoy evaluando la posibilidad, si los números me alcanzan, voy a optar por quedarme en el poder Legislativo», agregó.

Relacionado