(VIDEO) Alfonso Rodríguez dice transparencia de Abinader elevó “la barra” que mide presidentes en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cónsul dominicano en los Ángeles, Alfonso Rodríguez, manifestó que el presidente Luis Abinader elevó, a través de la transparencia, el criterio con el que eran medidos los presidentes en la República Dominicana y, para él, ahora la misión del país es que a la salida del mandatario no permita que “vengan monos disfrazados de damisela” a dirigir.

“Qué bueno es ver en este país una justicia independiente, no es la mejor del mundo, pero es una avance. Este país no se arregla en un día, pero Luis ha puesto muy alta la balanza de medir a un presidente y no se le puede quitar ese mérito, la barra de medición la ha puesto Luis en China porque aquí hay transparencia; aquí se cometen errores y se corrigen, porque todo lo que estamos haciendo es para beneficio del país”, externó.

Asimismo, pronunció que las personas deben entender que ya no se está viviendo del partidismos, y agregó que hay que hacer algo para que el país no se hunda, tras insistir en que si “Luis Abinader termina su periodo con un 100 puntos, el que venga tiene que continuar así y sacar mejor nota”.

Rodríguez fue entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Gloria Marranzini y José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Manifestó que cambiar la República Dominicana se toma su tiempo, argumentando que “Abinader no es el mesías”, no obstante, subrayó que la situación del país se encuentra muy lejos de lo que fue encontrada, por tanto, llamó a los ciudadanos a cuidar Abinader como una forma de ayudarlo a que cada día haga una mejor gestión.

“Los partidos no es verdad que tienen el 50+1, el 40% político, ese que hizo el cacerolazo, y que fue a la Plaza de la Bandera, es que quita pone presidentes. Yo les digo que cuidemos a este presidente, porque tiene las mejores intenciones del mundo”, subrayó.

Gestión como cónsul

El representante de los dominicanos en los Ángeles reveló que a su llegada al Consulado General en la costa Oeste de los Estados Unidos lo primero que hizo con los fondos que este poseía, fue comprar todos los equipos para poder hacer pasaportes, mismos, que según expuso eran hechos en la ciudad de Miami.

“Logré hacer una junta central electoral, con todos estos equipos para poder hacer cédulas y actas de nacimiento. Logré hacer una plataforma donde hoy en día los estados a los que yo les doy servicio no tiene que ir al consulado a buscar nada, todo lo podemos hacer en línea”, informó.

En tal sentido, agregó que fueron creados formularios que los ciudadanos pueden imprimir y solicitar a través de un correo electrónico sus pasaportes, sin necesidad de trasladarse al consulado.

“La gente no entiende que ya no estamos viviendo tiempos de partidismos, hay que hacer algo por este país para que no se hunda, Luis termina su periodo con un 100 el que venga tiene que seguir eso y sacar mejor nota que Luis”, reiteró Rodríguez.

