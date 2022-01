(VIDEO) Alexis Villalona reitera “no es un delincuente”; niega haya ofrecido dinero a Santa Arias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIIO, BANI, PROVINCIA PERAVIA.-El prestamista Alexis Villalona reiteró este jueves que no es un delincuente y que el incidente donde agredió a la señora Santa Arias, tras un accidente vehicular, fue un error que lo puede cometer cualquier ser humano.

“Yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie, un error que cometí como cualquier ser humano y estoy muy arrepentido”, manifestó Villalona al asistir a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia, donde se conocería la medida de coerción en su contra.

Insistió en que es “un hombre de trabajo” y reconoció que está en el tribunal para afrontar las consecuencias que establece el Código Penal.

Asimismo, negó que su familia le esté ofreciendo dinero a Arias para llegar a algún acuerdo, como han revelado familiares de la agredida.

“Eso es mentira, mi familia no ha ofrecido dinero y tienen que hablar con prueba, yo te puedo decir cualquier cosa, pero si no hay prueba es otra cosa”, puntualizó.

Al ser cuestionado sobre el hecho de que Arias no acepta el perdón que le ha pedido, dijo que esto es una decisión personal, por lo que no puede obligarla.

Sobre cualquier acuerdo al que pueda arribar con Arias, dijo que su abogado tiene la última palabra.

Aplazamiento

Este jueves se aplazó sin fecha para su reanudación, y por segunda vez, el conocimiento de la medida de coerción contra Villalona, por el hecho ocurrido el pasado 31 de diciembre.

La medida fue aplazada debido a que la jueza que lleva el caso, Nurys Féliz Pinales, fue recusada, según expresó el abogado de Villalona, Jorge de los Santos.

El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada Fabal, dijo que la tipificación de los delitos cometidos por Villalona incluyen violación a los artículos 309 y 309-1 del Código Penal Dominicano, que sancionan esos hechos.-

