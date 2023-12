(VIDEO) Alexis Medina: “Yo soy el más interesado en que este caso se aclare”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alexis Medina, al expresar los argumentos en el que solicita el cese de la prisión domiciliaria, dijo que es el más interesado en que se aclare este caso, que lo imputa de liderar una red para estafar al Estado en la denominada operación Antipulpo.

En un turno para defenderse por los hechos, dijo que aunque el grillete electrónico le impide la libre circulación de la sangre, “yo aguanto y he aguantado, sólo le he pedido que me lo cambien de pie”.

Alexis Medina reiteró que es inocente, que al momento de apresarlo no le hicieron ni una pregunta, cuando supuestamente lo iban a interrogar, que simplemente fue llevado al Tribunal de Atención Permanente, donde de inmediato el Juez Alejandro Vargas le dictó prisión preventiva.

Mientras que el Ministerio Público argumentó, que Alexis Medina no se encuentra en condiciones iguales a los demás imputados, por su acusación de liderar un supuesto entramado societario.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se encuentra en este momento deliberando para decidir si varía el arresto domiciliario a Medina.