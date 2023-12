(VIDEO) Alexis Medina afirma su caso ha sido un juicio mediático

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Alexis Medina Sánchez, quien es el principal imputado de la operación Antipulpo, afirmó este lunes que su caso ha sido confeccionado con dos variables, siendo la primera un juicio mediático, donde a su entender se ha convencido a los medios y periodistas sobre una estafa al Estado a través de distintas instituciones pública, de lo que se defiende diciendo que es falso.

«Quisiera referirme puntualmente a lo que ha sido nuestro caso y como ha sido confeccionado. Primero en un juicio mediático, que fue convencer a los periodistas del país, a los medios de comunicación, sobre que se había hecho un entramado para estafar al Estado dominicano con diferentes administradores de instituciones públicas. Cosa que es totalmente falsa», expresó Medina al exponer los argumentos en el que solicita el cese de la prisión domiciliaria.

Añadió que para llegar al monto que está en los expedientes en el poder del Ministerio Público, se sumaron ocho años de operaciones netas de dichas empresas involucradas en la supuesta estafa, que incluyen nómina, bonificaciones y demás acciones administrativas de una institución.

Aclaró que la práctica fue una venta que hizo una compañía de aproximadamente 15 millones de pesos y no de 3,024 millones como expresan los expedientes.

Dijo que la compañía que hizo la venta no es de su propiedad, sino de alguien que trabaja y tiene su propia empresa.

«De los 3,024 millones se redujo a 15 millones y que de esos 15 se deben nueve, es decir que el Estado está en rojo con esa persona», subrayó.

Por otra parte, dijo que «lo que se hizo conmigo no tiene comparación, en cuanto a como se manejan los derechos humanos de una persona en República Dominicana. Acudí a una cita para ser entrevistado. A mí no se me hizo una sola pregunta de absolutamente nada. Me citaron a las 2:00 de la tarde y a las 12:30 de la noche me dijeron que yo estaba detenido, sin preguntarme absolutamente nada».

Culminó recordando que lo llevaron donde el magistrado Vargas para dos imputaciones puntuales.