(VIDEO) Alexandra Peña considera solución a flagelo migratorio es aplicar las leyes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Fuerza del Pueblo (FP) en la circunscripción número dos de Santo Domingo Este, Alexandra Peña, sostuvo que la solución al flagelo migratorio existente en la República Dominicana está en aplicar de la forma correcta las leyes que ya existen.

“En los gobiernos de nuestro presidente Leonel Fernández fue que se creó la ley de Migración y el reglamento, finalizando su gestión se dio a conocer y se aprobó. Aquí solo debemos comenzar a aplicar nuestras leyes, porque están ahí en nuestra Constitución, simplemente hay que aplicarlas. Quien no tenga documentos que aplique al procedimiento correspondiente y si no, devolverlo a su país”, precisó.

Al ser entrevistada por Priyanka Rodríguez y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Peña recalcó que “las leyes están ahí en la Constitución y solo hace falta aplicarla”, argumentando que en otras naciones los dominicanos cumplen con sus deberes como extranjeros.

“La leyes están ahí, nosotros vamos a otros países y cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos extranjeros; entonces, es aplicar la ley que existe, porque no se está aplicando”, reiteró.

Al ser abordada sobre cuáles serían las prioridades del Leonel Fernández en caso de retomar la administración del Estado Dominicano, la ingeniera pronunció que el líder de su partido comenzaría por reforzar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, recordó que en sus pasadas gestiones Fernández implementó el plan “Barrio Seguro”, que arrojó buenos resultados; sin embargo, afirmó que por la falta de continuidad, en la actualidad República Dominicana “tiene una delincuencia fuera de control”.

“Otro de los puntos que nuestro presidente Fernández estaría impactando de manera directa sería recobrar nuevamente de fortalecimiento, institucional, democrático, donde se garantice el bienestar social de toda la ciudadanía a través de nuestras instituciones, enfocados en el área de educación, de salud y la seguridad social”, emitió.

Destacó que un punto importante es la creación de infraestructura, argumentando que esto permite la movilidad de la economía y partiendo de ahí, Fernández está promocionando el proyecto “RD 2044”.

Los jóvenes

Peña exhortó a la juventud a integrarse a la política, enfatizando que el que no cumple con sus deberes, no tiene derecho a reclamar.

“Quienes van a garantizar un triunfo en estas elecciones de 2024 son los jóvenes y las mujeres; entonces, si no se involucran en los partidos, en el activismo político y la funciones del día a día a la hora de ir a votar no están ejerciendo sus deberes y luego no tendrán derecho a reclamar a reclamar absolutamente nada”, expresó.

En ese orden, aseguró que la Fuerza del Pueblo, “el partido de la esperanza” , está poniendo en práctica mecanismos que involucran a la juventud, no solo en las reuniones o discurso, sino en formación.

“También le estamos enseñando sobre formación política, que va de la mano con la formación profesional, porque luego tendremos personas con mérito político y la cabeza vacía. Una cosa complementa la otra, por eso, estamos detrás de los jóvenes, pero no para dejarlos solos, sino dándole un acompañamiento”, indicó.

