(VIDEO) Alex Rodríguez presenta primer comercial de Presidente EUA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Antes de ser A-Rod, era Alex”, así inicia el primer video comercial lanzado por el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, como mandatario de Presidente EUA, el cual simboliza una asociación que busca expandir el consumo de esa marca en América del Norte.

“Es parte de mi estilo de vida, es orgullo dominicano, Presidente significa todo para mí y estoy emocionado de traértela”, indicó Rodríguez en una publicación junto al video.

En el audiovisual se observa al expelotero jugar una partida de dominó y tomando una Presidente.

La semana pasada la Cervecería Nacional Dominicana informó que la responsabilidad de Rodríguez consiste en dirigir los planes de expansión y la estrategia de la marca en EE. UU., con miras a expandir su posición en América del Norte, agregó la empresa.

“Esta alianza entre la marca Presidente en Estados Unidos y uno de los mayores exponentes del deporte líder en ese mercado surge también como una forma de atraer al público latino”, dijo la CND.

It’s a part of my lifestyle. It’s Dominican pride. @PresidenteBeer means everything to me and I’m excited to bring it to you. 🇩🇴🍻 pic.twitter.com/IGNzziK0hX

— Alex Rodriguez (@AROD) January 31, 2020